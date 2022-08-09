0
0
33
НОВОСТИ

Детонация нескольких авиационных боеприпасов произошла на аэродроме Саки — МО РФ

17:00 09.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько авиационных боеприпасов сдетонировали на территории аэродрома Саки, расположенного в районе Новофедоровки в Крыму. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны России.

«9 августа около 15:20 на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов», — отметили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, в результате взрыва пострадавших нет, авиационная техника не повреждена. «Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», — добавили там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 09.08.2022
Собирать биометрические данные россиян без их согласия не будут — Минцифры
0
84
16:12 09.08.2022
В новой системе высшего образования по точным наукам введут специалитет — ректор МГУ
0
134
16:00 09.08.2022
В настоящее время на Украине воюют чуть более 2 тысяч иностранных наемников — МО РФ
0
149
15:32 09.08.2022
Белорусский экспорт в Россию достиг исторического максимума в $2 млрд в месяц — премьер
0
156
15:12 09.08.2022
Ответные меры на случай осложнения ситуации с транзитом в Калининград проработаны — МИД РФ
0
216
15:00 09.08.2022
ВС Украины нанесли удар по Токмаку в Запорожье, уничтожена гражданская инфраструктура
0
219
14:32 09.08.2022
Ряд стран «в своей недружественности» доходят до беспамятства — Песков
0
275
14:12 09.08.2022
Президент эмоционально воспринимает появление народных символов спецоперации — Песков
0
265
14:00 09.08.2022
Ситуация с транзитом грузов в Калининград через Литву пока далека от нормальной — МИД РФ
0
277
13:58 09.08.2022
СМИ: льготный эквайринг себя не оправдал
0
274

Возврат к списку