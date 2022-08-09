Детонация нескольких авиационных боеприпасов произошла на аэродроме Саки — МО РФ
17:00 09.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько авиационных боеприпасов сдетонировали на территории аэродрома Саки, расположенного в районе Новофедоровки в Крыму. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны России.
«9 августа около 15:20 на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов», — отметили в ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, в результате взрыва пострадавших нет, авиационная техника не повреждена. «Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», — добавили там.
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