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Турция не собирается "свергать или несвегать" Асада - Эрдоган

13:45 19.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не ставит целью свержение сирийского лидера Башара Асада, выступает за территориальную целостность арабской республики и предпочитает дипломатию для решения существующих проблем.

«У нас нет такой проблемы, как свержение или несвержение Асада. Все шаги, которые мы сейчас предпринимаем в Сирии, в том числе в координации с Россией, направлены на борьбу с терроризмом в районах от восточной и западной частей Евфрата до Средиземноморья. Я всегда говорю, что одной из важнейших составляющих демократии является наличие сильной оппозиции. У нас ее, к сожалению, нет, в этом проблема. Мы не зря говорим, что можем однажды ночью неожиданно прийти, и это будет сделано тогда, когда необходимо. В то же время отмечу, что у Турции нет притязаний на чужие земли, она выступает за территориальную целостность Сирии», — сообщил Эрдоган журналистам президентского пула по возвращении из Львова, где в четверг прошли трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Его высказывания приводит в пятницу телеканал ТРТ.

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