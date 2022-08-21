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НОВОСТИ

В Следственном комитете убийство Дарьи Дугиной считают заказным

11:59 21.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве политолога и журналиста Дарьи Дугиной в Подмосковье в производство центрального аппарата ведомства. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе СК.

«Председатель Следственного комитета России дал указание передать уголовное дело об убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной (п. „е“ ч. 2 ст. 105 УК РФ) для дальнейшего оперативного, всестороннего и объективного расследования в производство Главного следственного управления СК России», — говорится в сообщении.

В пресс-службе СК также отметили: «С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер».

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