В РФ 23 августа зафиксированы сразу три температурных рекорда - Вильфанд

12:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температурные рекорды были зафиксированы 23 августа в Великом Новгороде, Пскове и Салехарде, сообщил ТАСС в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



«Вчера был побит рекорд в Великом Новгороде, спустя 50 лет. Теперь там абсолютный максимум 29,9 градуса. В Пскове также установлен рекорд — температура достигла 31,5 градуса 23 августа», — сказал Вильфанд, добавив, что в Салехарде воздух прогрелся до 26,3 градуса — побит рекорд для этого дня спустя 49 лет.



Ранее Вильфанд также сообщил, что температура выше нормы на 6-10 градусов прогнозируется практически на всей европейской части России с 24 по 28 августа. В ряде регионов столбики термометров будут достигать 34-38 градусов жары.



