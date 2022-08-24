В РФ 23 августа зафиксированы сразу три температурных рекорда - Вильфанд
12:55 24.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вчера был побит рекорд в Великом Новгороде, спустя 50 лет. Теперь там абсолютный максимум 29,9 градуса. В Пскове также установлен рекорд — температура достигла 31,5 градуса 23 августа», — сказал Вильфанд, добавив, что в Салехарде воздух прогрелся до 26,3 градуса — побит рекорд для этого дня спустя 49 лет.
Ранее Вильфанд также сообщил, что температура выше нормы на 6-10 градусов прогнозируется практически на всей европейской части России с 24 по 28 августа. В ряде регионов столбики термометров будут достигать 34-38 градусов жары.
НОВОСТИ
- 12:45 24.08.2022
- Попытки Шольца найти быструю замену российскому газу сочли неудачными
- 12:44 24.08.2022
- Священник РПЦ убит преподавателем воскресной школы
- 11:35 24.08.2022
- Российский рынок труда остро нуждается в IT-специалистах - Ростех
- 11:25 24.08.2022
- На компенсацию счетов за электроэнергию Британия выделят более 118 млрд $
- 10:20 24.08.2022
- Мнение россиян о Крыме и СВО может повлиять на разрешение въехать в страны Балтии - МИД Литвы
- 10:20 24.08.2022
- На проведение саммита G7 в Хиросиме Япония потратит 145 млн долларов - СМИ
- 09:35 24.08.2022
- Работу семи АЭС планируют возобновить в Японии в 2023 году - СМИ
- 09:30 24.08.2022
- Из-за видео в Youtube-канале на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана возбуждено дело
- 09:25 24.08.2022
- Украине только навредит расширение военной помощи США - Макгрегор
- 23:00 23.08.2022
- Чехия хочет, чтобы проблемы с ценами на энергию решались на уровне ЕС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать