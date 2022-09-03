Кадыров заявил, что подумает об уходе с поста главы Чечни
17:30 03.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу назвал себя «долгожителем среди глав субъектов Российской Федерации» и заявил, что подумает об уходе с поста.
«Сегодня узнал, что я, оказывается, „долгожитель“ среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Уже 15 лет как я руковожу республикой. <…> Думаю, что мое время пришло, пока меня не выгнали. <…> Мы об этом уже начали думать», — сказал Кадыров в видео, которое опубликовано в его телеграм-канале.
В подписи к видео он отметил, что считает, что «вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск».
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