0
0
0
НОВОСТИ

Кадыров заявил, что подумает об уходе с поста главы Чечни

17:30 03.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу назвал себя «долгожителем среди глав субъектов Российской Федерации» и заявил, что подумает об уходе с поста.

«Сегодня узнал, что я, оказывается, „долгожитель“ среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Уже 15 лет как я руковожу республикой. <…> Думаю, что мое время пришло, пока меня не выгнали. <…> Мы об этом уже начали думать», — сказал Кадыров в видео, которое опубликовано в его телеграм-канале.

В подписи к видео он отметил, что считает, что «вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 03.09.2022
Горбачева с почестями похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
0
127
16:00 03.09.2022
Электроснабжение подконтрольных Киеву территорий с ЗАЭС приостановлено — ВГА Энергодара
0
214
15:00 03.09.2022
ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении — МО РФ
0
264
14:00 03.09.2022
В Москве выявили 6 634 случая заражения коронавирусом за сутки
0
321
13:00 03.09.2022
Англосаксонские попытки развалить РФ опасны, их нельзя недооценивать — Медведев
0
424
12:30 03.09.2022
Трое туристов погибли, четверо пострадали на Камчатке
0
388
12:00 03.09.2022
В России за сутки выявили 51 699 случаев заражения коронавирусом
0
371
11:41 03.09.2022
Собянин призвал москвичей проголосовать на выборах муниципальных депутатов 9-11 сентября
0
373
11:30 03.09.2022
Неизвестный пытался поджечь отдел полиции в Ижевске и ранил двух сотрудников ППС
0
392
11:30 03.09.2022
Китай и Россия еще глубже осознали важность поддержки друг друга — глава МИД КНР
0
412

Возврат к списку