Москва объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в РФ — МИД

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в РФ. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

«8 сентября временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Константин Ионицэ был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве», — говорится в сообщении.