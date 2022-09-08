Москва объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в РФ — МИД
12:00 08.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в РФ. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.
«8 сентября временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Константин Ионицэ был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве», — говорится в сообщении.
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