На церемонии в Лондоне Карл III был официально провозглашен королем Великобритании
14:10 10.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свои подписи под прокламацией поставили старшие члены Тайного совета при монархе, в том числе новый наследник престола принц Уэльский Уильям, премьер-министр Лиз Трасс, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, королева-консорт Камилла. После этого лорд-председатель Тайного совета Пенни Мордонт объявила о провозглашении Карла III королем и отдала распоряжение о том, чтобы соответствующая прокламация была зачитана с балкона Сент-Джеймсского дворца, у здания Лондонской биржи в Сити, а также в столицах трех остальных административно-политических частей Соединенного Королевства — Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.
Речь идет о формальности или так называемой конституционной необходимости, ведь фактически Карл III стал королем в тот момент, когда умерла его мать Елизавета II. Британский обычай не допускает, чтобы в стране хотя бы минуту не было монарха, обеспечивая непрерывность королевской власти.
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