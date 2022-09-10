На церемонии в Лондоне Карл III был официально провозглашен королем Великобритании

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сын ушедшей из жизни в четверг королевы Елизаветы II Карл III был в субботу официально провозглашен королем Великобритании. Прокламация об объявлении наследника престола монархом была принята членами Совета престолонаследия, которые собрались в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона. Церемония, в которой впервые принимали участие женщины, также впервые транслировалась по телевидению.



Свои подписи под прокламацией поставили старшие члены Тайного совета при монархе, в том числе новый наследник престола принц Уэльский Уильям, премьер-министр Лиз Трасс, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, королева-консорт Камилла. После этого лорд-председатель Тайного совета Пенни Мордонт объявила о провозглашении Карла III королем и отдала распоряжение о том, чтобы соответствующая прокламация была зачитана с балкона Сент-Джеймсского дворца, у здания Лондонской биржи в Сити, а также в столицах трех остальных административно-политических частей Соединенного Королевства — Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.



Речь идет о формальности или так называемой конституционной необходимости, ведь фактически Карл III стал королем в тот момент, когда умерла его мать Елизавета II. Британский обычай не допускает, чтобы в стране хотя бы минуту не было монарха, обеспечивая непрерывность королевской власти.



