Погранслужбы Киргизии и Таджикистана договорились пресекать провокации на границе
08:30 17.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководители погранвойск Киргизии и Таджикистана провели в субботу встречу, на которой договорились пресекать провокации и перестрелки на границе двух стран. Об этом сообщила пресс-служба пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии в своем телеграм-канале.
«В течение ночи до 09:00 (06:00 мск — прим. ТАСС) 17 сентября 2022 года начальники областных управлений пограничных ведомств должны лично организовать работу по недопущению провокаций и стрельбы на киргизско-таджикском участке госграницы в Баткенской области», — говорится в сообщении о результатах встречи.
Кроме того, «в целях координации действий» продолжит работу совместный оперативный штаб, в который вошли руководители территориальных подразделений, пограничных ведомств и правоохранительных органов Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана. Он расположен на КПП «Гулистон-автодорожный».
При этом в погранслужбе Киргизии отметили, что «по состоянию на 03:00 (00:00 мск — прим. ТАСС) 17 сентября 2022 г. обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная».
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