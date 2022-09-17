Погранслужбы Киргизии и Таджикистана договорились пресекать провокации на границе

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководители погранвойск Киргизии и Таджикистана провели в субботу встречу, на которой договорились пресекать провокации и перестрелки на границе двух стран. Об этом сообщила пресс-служба пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии в своем телеграм-канале.

«В течение ночи до 09:00 (06:00 мск — прим. ТАСС) 17 сентября 2022 года начальники областных управлений пограничных ведомств должны лично организовать работу по недопущению провокаций и стрельбы на киргизско-таджикском участке госграницы в Баткенской области», — говорится в сообщении о результатах встречи.

Кроме того, «в целях координации действий» продолжит работу совместный оперативный штаб, в который вошли руководители территориальных подразделений, пограничных ведомств и правоохранительных органов Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана. Он расположен на КПП «Гулистон-автодорожный».

При этом в погранслужбе Киргизии отметили, что «по состоянию на 03:00 (00:00 мск — прим. ТАСС) 17 сентября 2022 г. обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная».