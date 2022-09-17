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Новый штамм коронавируса будет более заразным, чем «омикрон» — Гинцбург

09:00 17.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый штамм коронавируса может впоследствии появиться в Южной Африке, так как там много людей с иммунодефицитом, и будет еще более заразным, чем «омикрон». Об этом ТАСС сообщил директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Из Южной Африки впоследствии может появиться новая мутация коронавируса, так как там много лиц с иммунодефицитом. Как она будет себя вести, сказать пока нельзя, но будет текущую мутацию вытеснять. Он будет более быстро распространяться, чем „омикрон“. Они по такому принципу и идут, с большим родством к рецептору», — сказал он.

По словам ученого, потенциал изменчивости коронавируса «колоссальный» и еще нескоро исчерпается. «Он еще не показал свою изменчивость на уровне рекомбинации, а явно она у него есть», — добавил Гинцбург.

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