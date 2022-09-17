Летняя погода ожидает юг России, СКФО, Поволжье, Урал и Сибирь в ближайшие дни — Вильфанд

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жара до 35-38 градусов тепла прогнозируется в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (СКФО) с 17 по 19 сентября. Летняя погода также порадует жителей некоторых регионов Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Где будет летняя погода, так это в Южном федеральном округе. Температура выше нормы с 17 по 19 сентября будет на 6-10 градусов: прогнозируется 27-35 градусов, в Краснодарском крае — даже до 38 градусов. Аналогичная ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе: в республиках — 27-35 градусов, в Ставрополье — 38 градусов. Это просто суперлето. Очень тепло будет и в Приволжском федеральном округе с 18 по 21 сентября», — сообщил он.

По словам Вильфанда, температурный фон в регионах Поволжья будет на 7-11 градусов выше нормы. В Пермском крае прогнозируется до 24 градусов тепла, в Оренбургской области — 27-30 градусов тепла, в Татарстане, Самарской, Саратовской областях, Удмуртии — 24-28 градусов тепла.

«Конечно, это тоже совершенно летняя погода. Связана она с выносом очень теплых воздушных масс благодаря циклону, который уходит на восток», — отметил метеоролог.

В ближайшие три дня аномально теплая погода также прогнозируется в ряде регионов Урала. В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается 23-24 градуса тепла, в Ямало-Ненецком округе — 15-17 градусов тепла, в Челябинской, Оренбургской областях — 25-29 градусов тепла.

Юг Сибири также ожидают высокие температуры в ближайшие дни. «Очень теплая погода будет на юге Сибирского федерального округа — это Новосибирская, Томская, Омская области. Там прогнозируется от 20 до 27 градусов», — добавил Вильфанд.