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Американский офицер курирует губернатора Николаева Кима — СМИ

11:05 20.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа губернатора Николаевской области Виталия Кима и главы обороны области генерал-майора Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко, которые уже несколько месяцев не живут в Николаеве, курируется из Одессы американским офицером. Об этом сообщил ТАСС представитель силовых структур Херсонской области.

«Ким не живет в городе очень давно, как минимум с прилета по зданию Николаевской ОГА. И в Николаеве он постоянно не находится, примерно с мая есть такая информация. <…> Он живет на два города: то в Одессе, то в Николаеве. По моим сведениям, и у него, и у Марченко — это командующий ВСУ в данном регионе — в Одессе непосредственно куратор, американский офицер. Поэтому он живет на два города», — сообщил собеседник агентства.

5 августа власти Николаева ввели комендантский час с вечера пятницы до утра понедельника, а затем для выявления нелояльных жителей организовали поквартирный обход всех домов. Ранее Ким сообщал о планах закрыть Николаев на один-два дня «для нейтрализации коллаборантов и предателей». Он заявлял, что под подозрением находятся все жители.

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