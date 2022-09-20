ВСУ стали активнее обстреливать ЛНР после заявления о референдуме — посол республики в РФ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали обстрелы по территории Луганской Народной Республики (ЛНР) после заявления о референдуме о вхождении республики в состав России. Об этом во вторник сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Мы видим активизацию [обстрелов] сейчас после того, что было заявлено о требовании общественности провести референдум», — сказал он.

Мирошник отметил, что Украина и коллективный Запад боятся юридического оформления вхождения ЛНР в состав России. «Все прекрасно понимают, что, когда это произойдет, Украине и Западу будет уже не по зубам оторвать эту часть», — добавил он.

Накануне Общественная палата Луганской Народной Республики обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании субъектом России. Позднее с аналогичным обращением к главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину и Народному совету республики обратилась Общественная палата ДНР.