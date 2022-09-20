ВСУ стали активнее обстреливать ЛНР после заявления о референдуме — посол республики в РФ
12:20 20.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали обстрелы по территории Луганской Народной Республики (ЛНР) после заявления о референдуме о вхождении республики в состав России. Об этом во вторник сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Мы видим активизацию [обстрелов] сейчас после того, что было заявлено о требовании общественности провести референдум», — сказал он.
Мирошник отметил, что Украина и коллективный Запад боятся юридического оформления вхождения ЛНР в состав России. «Все прекрасно понимают, что, когда это произойдет, Украине и Западу будет уже не по зубам оторвать эту часть», — добавил он.
Накануне Общественная палата Луганской Народной Республики обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании субъектом России. Позднее с аналогичным обращением к главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину и Народному совету республики обратилась Общественная палата ДНР.
НОВОСТИ
- 13:05 20.09.2022
- Лукашенко оценил ситуацию вокруг Белоруссии как опасную
- 13:00 20.09.2022
- Гегемония в мировых делах не может быть вечной — Путин
- 12:32 20.09.2022
- В Москве выявили 4 171 случай заражения коронавирусом за сутки
- 12:10 20.09.2022
- УК «Первая» запустила стратегию инвестирования в Китай
- 12:05 20.09.2022
- Начало «новой холодной войны» между Китаем и США станет катастрофой для всего мира — Ван И
- 12:00 20.09.2022
- После принятия ДНР и ЛНР в состав РФ геополитические изменения в мире станут необратимыми - Медведев
- 11:32 20.09.2022
- В России выявили 46 474 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:20 20.09.2022
- В ДНР и ЛНР начали активную проработку вопроса о проведении референдума — Пушилин
- 11:05 20.09.2022
- Американский офицер курирует губернатора Николаева Кима — СМИ
- 11:00 20.09.2022
- РФ продолжит содействовать Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать