Роза ветров может развернуться в сторону тех, кто ведет ядерный шантаж против РФ — Путин

09:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин предупредил тех, кто ведет ядерный шантаж против РФ, что роза ветров может развернуться в их сторону.

«Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — подчеркнул глава государства в среду в телеобращении.

«В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа — останавливать тех, кто рвется к мировому господству, кто грозит расчленением и порабощением нашей Родине, нашему Отечеству», — добавил он.