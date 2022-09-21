Роза ветров может развернуться в сторону тех, кто ведет ядерный шантаж против РФ — Путин
09:27 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин предупредил тех, кто ведет ядерный шантаж против РФ, что роза ветров может развернуться в их сторону.
«Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — подчеркнул глава государства в среду в телеобращении.
«В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа — останавливать тех, кто рвется к мировому господству, кто грозит расчленением и порабощением нашей Родине, нашему Отечеству», — добавил он.
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