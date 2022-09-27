На КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией в Северной Осетии откроют мобилизационный пункт

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мобилизационный пункт военкомата развернут в ближайшее время на участке российско-грузинской границы в Северной Осетии, соответствующее решение было принято на совещании на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс», сообщает в телеграм-канале МВД по региону.

«Кроме того, на КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата. Об итогах совещания было доложено главе республики», — говорится в сообщении.