На КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией в Северной Осетии откроют мобилизационный пункт
11:05 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мобилизационный пункт военкомата развернут в ближайшее время на участке российско-грузинской границы в Северной Осетии, соответствующее решение было принято на совещании на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс», сообщает в телеграм-канале МВД по региону.
«Кроме того, на КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата. Об итогах совещания было доложено главе республики», — говорится в сообщении.
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