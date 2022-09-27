РФ может увеличить закупки чая в Индии при переходе на взаиморасчеты в национальной валюте

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и другие страны проявляют интерес к увеличению закупок чая в Индии и могут увеличить его импорт в случае перехода торговых взаиморасчетов на национальные валюты. Об этом заявил П.К Бхаттачария, председатель Чайной ассоциации Индии.

«Россия, ОАЭ и Иран заинтересованы в расширении сотрудничества с индийскими производителями чая и готовы увеличить его закупки в случае перехода взаиморасчетов на национальные валюты, — цитирует во вторник главу ассоциации газета „Бизнес стандард“. — С Россией процесс перехода на такие расчеты может не занять много времени, другим странам для этого понадобятся большие сроки».

Экспорт индийского чая в 2022 году, по данным Чайной ассоциации, может вырасти на 18% до примерно 230 млн кг по сравнению с 195,5 млн кг в 2021 году.