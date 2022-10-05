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Зерновая сделка не решила проблемы нуждающихся стран - Минсельхоз

16:15 05.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Зерновая сделка» не только не решила проблемы нуждающихся стран, но даже их усугубила. Такую точку зрения журналистам высказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в кулуарах агропромышленной выставки «Золотая осень».

«Что касается „зерновой сделки“. К большому сожалению, она не только не решила проблемы нуждающихся стран, но даже в каком-то смысле их усугубила. Мы видим, куда направляются суда из Украины — это, например, Италия, Испания, Нидерланды, а вовсе не государства, которые действительно испытывают острую потребность в продовольствии и ранее традиционно закупали украинскую продукцию. Кроме того, сами объемы поставок несущественны и не способны оказать заметное влияние на ситуацию в мире», — сказал он.

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