Зерновая сделка не решила проблемы нуждающихся стран - Минсельхоз
16:15 05.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Что касается „зерновой сделки“. К большому сожалению, она не только не решила проблемы нуждающихся стран, но даже в каком-то смысле их усугубила. Мы видим, куда направляются суда из Украины — это, например, Италия, Испания, Нидерланды, а вовсе не государства, которые действительно испытывают острую потребность в продовольствии и ранее традиционно закупали украинскую продукцию. Кроме того, сами объемы поставок несущественны и не способны оказать заметное влияние на ситуацию в мире», — сказал он.
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