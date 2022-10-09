Между Крымом и Кубанью сегодня начнет курсировать паром для перевозки большегрузов

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Паром «Лаврентий» для перевозки крупнотоннажного транспорта начнет курсировать между Крымом и Кубанью с сегодняшнего дня, сообщил журналистам врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.



«Буквально с сегодняшнего дня начнет осуществлять движение паром большого класса „Лаврентий“. <…> Это большегрузные транспортные средства, в том числе автопоезда», — сказал Лукашенко в воскресенье.



Он уточнил, что в приоритетном порядке на паром будут пропускать рейсовые автобусы с пассажирами и грузовые автомобили, которые перевозят медикаменты и скоропортящиеся продукты.



