В Париже полиция применила слезоточивый газ против агрессивных протестующих
18:20 16.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В то время как большая часть колонны, следовавшей от площади Нации, спокойно продвигалась вперед, группы молодых людей в капюшонах и масках начали отклоняться от маршрута, выкрикивать оскорбления в адрес стражей порядка. Некоторые швыряли бутылки и камни. Кроме того, по мере продвижения колонны, небольшие группы били витрины банков, пострадала витрина ресторана «Макдональдс». Из-за данных инцидентов продвижение марша было задержано.
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