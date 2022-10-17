Минкультуры РФ поддерживает инициативы об ответственности за ЛГБТ-пропаганду
11:32 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство культуры России поддерживает законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии и намерено привлекать своих ведущих экспертов для обсуждения этой инициативы в Госдуме. Об этом в понедельник сообщила статс-секретарь — заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова.
«Министерство культуры поддерживает законодательные инициативы о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. <…> Готово участвовать в дальнейшем обсуждении на площадке Государственной думы с привлечением наших ведущих экспертов», — сказала она, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме о запрете ЛГБТ-пропаганды.
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