G7 и Австралия договорились установить потолок цен на российскую нефть — Reuters

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны «семерки» и Австралия договорились установить фиксированную максимальную ставку на российскую нефть вместо динамического коридора, который также обсуждается. Об этом в четверг сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Решение по фиксированному потолку цен на нефть из РФ, как ожидается, может быть принято этими странами в конце ноября. Источник сообщил, что G7 и Австралия «решили установить фиксированную предельную цену, которая будет регулярно пересматриваться, а не будет скидкой от индекса [мировых] цен» на нефть.