В Николаеве произошло несколько взрывов - СМИ
08:40 04.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы были слышны в городе Николаеве на юге Украины, также в Николаевской области объявлена воздушная тревога. Об этом в пятницу сообщило украинское издание «Страна».
«В Николаеве местные телеграм-каналы сообщают о взрывах, которые прозвучали после сирены», — говорится в сообщении.
Также в Николаевской области объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные ресурса «Карта воздушных тревог Украины».
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