В Николаеве произошло несколько взрывов - СМИ

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы были слышны в городе Николаеве на юге Украины, также в Николаевской области объявлена воздушная тревога. Об этом в пятницу сообщило украинское издание «Страна».

«В Николаеве местные телеграм-каналы сообщают о взрывах, которые прозвучали после сирены», — говорится в сообщении.

Также в Николаевской области объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные ресурса «Карта воздушных тревог Украины».