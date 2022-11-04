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НОВОСТИ

В Николаеве произошло несколько взрывов - СМИ

08:40 04.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы были слышны в городе Николаеве на юге Украины, также в Николаевской области объявлена воздушная тревога. Об этом в пятницу сообщило украинское издание «Страна».

«В Николаеве местные телеграм-каналы сообщают о взрывах, которые прозвучали после сирены», — говорится в сообщении.

Также в Николаевской области объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные ресурса «Карта воздушных тревог Украины».

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