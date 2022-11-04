В РФ за девять месяцев почти на 11% выросло число ДТП с пьяными водителями-иностранцами

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество ДТП с участием пьяных водителей-иностранцев выросло за девять месяцев текущего года почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из обзора о дорожно-транспортной аварийности в РФ за девять месяцев, с которым ознакомился ТАСС.

«Увеличилось на 10,6% (208) количество ДТП с участием водителей иностранных государств с признаками опьянения, число раненных в данных происшествиях также возросло на 1,5% (267), число погибших сократилось на 2,5% (39). Тяжесть последствий осталась на прежнем уровне — 12,7», — сказано в материалах.

Всего за три квартала из-за нарушения ПДД водителями-иностранцами произошло 3 819 ДТП, что на 6% больше, чем годом ранее. В таких ДТП погиб 341 и ранены 5 065 человек, что больше на 15,6% и 6,3%, чем за январь–сентябрь 2021 года соответственно. «Иностранные водители были виновны в двух третях от всех ДТП с их участием. Тяжесть последствий ДТП по вине иностранных водителей (6,3) ниже значения тяжести последствий для всех виновных водителей», — отмечается в обзоре. Чаще всего ДТП с участием водителей-иностранцев отмечаются в Москве и Санкт-Петербурге. Также в пятерку вошли такие регионы, как Магаданская, Сахалинская и Московская области.

Всего в России за девять месяцев зарегистрировано 91 255 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли и ранены люди. Это на 6,1% меньше, чем годом ранее. В данных ДТП погибли 10 078 и ранены 115 139 человек, что почти на 5% и 6,5% меньше, чем годом ранее соответственно.