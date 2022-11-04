Продажа Сбербанком Fortenova прошла по всем правилам

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Сделка Сбербанка по продаже доли в хорватской Fortenova Group закрыта в соответствии со всеми международными юридическими нормами без каких-либо нарушений, банк получил всю сумму за продажу актива, сообщили агентству «Прайм» в пресс-службе кредитной организации.

«Сделка Сбербанка по продаже доли в компании Fortenova закрыта 31 октября 2022 года в строгом соответствии со всеми международными юридическими нормами и стандартами без каких-либо нарушений. Покупателем выступил крупный инвестор из ОАЭ. Сбер получил всю сумму в рамках сделки 31 октября, более не является акционером компании и не связан с ней, но желает ей дальнейших успехов в развитии на международном рынке. Уведомление в адрес компании о смене собственника направляется в строгом соответствии с законодательством – на это с момента сделки есть 7 дней», – заявили в пресс-службе.

Эксперты указывают, что речь идет о продолжении ранее заявленной стратегии Сбера по выходу из зарубежных активов. Сделку можно считать для Сбера успешной, считает доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Лазарь Бадалов. «Во-первых, банку удалось получить деньги от продажи иностранного актива. Во-вторых, сделка прошла с крупным международным инвестором. В-третьих, сделка состоялась, не нарушая никакие санкции, без негативных последствий для всех сторон», – отметил он.