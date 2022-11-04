Эксперты: Бюджет 2023 года позволит Москве продолжить реализацию социальных проектов

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Эксперты полагают, что принятый депутатами Мосгордумы бюджет Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов даст возможность выполнять важнейшие проекты в сферах образования и социальной защиты горожан.

По словам заместителя главы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова, в следующем году продолжится выполнение популярной у москвичей старшего возраста программы «Московское долголетие», на которую запланировано направить 3,9 млрд руб. Это позволит всем представителям старшего поколения Москвы участвовать в занятиях проекта абсолютно бесплатно, в каждом районе мегаполиса. «Для участников работают профессиональные поставщики услуг - организации любой формы собственности, которые готовы, умеют и хотят заниматься с нашими московскими пенсионерами. И это очень значимая и важная строчка бюджета, которая не сокращается», - отметил Филиппов. По его данным, за годы действия проекта его занятия посетили примерно 450 тыс. горожан, сейчас в нем участвуют приблизительно 205 тыс. столичных пенсионеров. Они посещают 12 тыс. групп по более чем 30 направлениям.

По мнению председателя Объединения многодетных семей города Москвы Натальи Карпович, столичный бюджет города уже не один год подряд остается социально ориентированным и более 50% выделенных денег направляют на программы в сферах социальной поддержки, образования, здравоохранения, культуры и спорта. «Появляются новые социальные проекты, расширяются меры поддержки, в том числе и для семей с детьми, - говорит Карпович. - Например, уже несколько лет реализуется очень важных проект для семей с новорожденным ребенком «Наше сокровище», а в этом году по нашей инициативе город предоставил право бесплатного проезда на общественном и пригородном транспорте обоим родителям многодетных семей. Москва в целом очень тепло относится к семьям с детьми. Они могут рассчитывать на целый комплекс поддержки по всем направлениям».

Также Карпович напомнила, что многодетные семьи в Москве имеют скидку в размере 30% на услуги ЖКХ и 50% - на оплату капремонта, родителям предоставляются молочные продукты для детей до семи лет и бесплатные лекарства до достижения ребенком 18 лет. Дети и родители из многодетных семей в городском и пригородном транспорте могут ездить бесплатно, а также имеют право на бесплатную парковку и первоочередное право на место ребенка в детском саду.

Новый финансовый документ также позволит выполнять важные проекты в сфере образования. «Бюджет на реализацию программы «Столичное образование» традиционно учитывает ключевые принципы и приоритеты образовательной политики, - директор школы №1065 Мария Кулаженкова. - Прежде всего, он ориентирован на то, чтобы обеспечить равные возможности для каждой школы и одинаково доступное для каждого юного москвича качественное образование, которое не зависит ни от района, в котором он живет, ни от социального положения семьи. Для этого около 10 лет назад был установлен равновысокий норматив на одного обучающегося, и радует, что на ближайшие годы он не только сохранится, но и будет увеличен».