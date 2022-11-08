Трамп в преддверии промежуточных выборов в США анонсировал «важное заявление» 15 ноября
09:05 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент США Дональд Трамп намерен выступить с «важным заявлением» 15 ноября в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида). Об этом он сообщил в понедельник на митинге перед своими сторонниками в штате Огайо, трансляцию которого вел телеканал «Си-спэн».
Промежуточные выборы 8 ноября, по итогам которых представители Республиканской партии могут получить большинство в обеих палатах Конгресса США, по словам Трампа, могут стать «спасительными для страны». «Во вторник, 15 ноября, я сделаю очень важное заявление в Мар-а-Лаго в [городе] Палм-Бич во Флориде», — указал 45-й президент США.
Ранее телекомпания Си-эн-эн сообщала со ссылкой на источники, что Трамп на митинге в Огайо может объявить об участии в выборах главы государства в 2024 году.
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