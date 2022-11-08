Минтруд РФ предлагает упростить процедуру признания человека нуждающимся в соцобслуживании
13:20 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минтруд России предлагает сократить перечень документов, которые необходимо предоставить гражданину для признания его нуждающимся в соцобслуживании. Сведения о доходах будут направлять по запросу, а из заявления исключат требование об указании формы социального обслуживания, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
«Минтруд предлагает сократить перечень документов, которые предоставляются гражданином для принятия решения о нуждаемости в социальном обслуживании. Сейчас для признания нуждающимся в соцобслуживании необходимо предоставить справку о доходах. Предлагается при наличии согласия гражданина запрашивать сведения о доходах в рамках межведомственного взаимодействия», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что, согласно проекту приказа, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, из заявления планируют исключить требование об указании формы социального обслуживания. Сейчас существует требование выбрать одну форму социального обслуживания на дому, в полустационарной или в стационарной форме, но на практике услуги могут предоставляться с учетом нуждаемости в различных формах соцобслуживания одновременно.
Уточняется, что россиянина могут признать нуждающимся в социальном обслуживании на основании заявления в случае наличия обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить его жизнедеятельность.
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