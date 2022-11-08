РФ не ведет контактов с США по Украине — замглавы МИД
14:12 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и США не ведут переговоров по теме Украины. Об этом заявил журналистам во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«Нет, мы не ведем», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
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