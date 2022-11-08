РФ не ведет контактов с США по Украине — замглавы МИД

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и США не ведут переговоров по теме Украины. Об этом заявил журналистам во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Нет, мы не ведем», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.