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НОВОСТИ

РФ не ведет контактов с США по Украине — замглавы МИД

14:12 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и США не ведут переговоров по теме Украины. Об этом заявил журналистам во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Нет, мы не ведем», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

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