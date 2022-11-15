РФ закрыла въезд в страну 100 гражданам Канады, в том числе актеру Джиму Керри — МИД
22:40 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия внесла в стоп-лист 100 граждан Канады, в их числе актер Джим Керри. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в понедельник.
«В ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Джастина Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными, на основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады», — говорится в сообщении.
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