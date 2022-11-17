Конфликт на Украине больше всего вредит мировой экономике — глава МВФ
13:00 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конфликт на Украине является главным негативным фактором в мировой экономике и продолжит на нее влиять, скорее всего, и в 2023 году. Об этом в интервью телеканалу Эс-эн-би-си в среду заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
«Мы считаем, что война на Украине является самым важным негативным фактором для мировой экономики в этом году, и, скорее всего, в следующем. Все, что ведет к увеличению беспокойства, конечно, вредит перспективам роста и удовлетворения потребностей и чаяний людей по всему миру», — сказала она.
Ранее сотрудник исследовательского центра МВФ Трюггви Гудмундссон заявил, что последний прогноз организации в отношении роста мировой экономики оказался более пессимистичен, чем в прошлом месяце из-за последствий конфликта на Украине и инфляции. В октябре МВФ прогноз роста мировой экономики на 2023 год снизился до 2,7% по сравнению с 2,9% в июле и 3,8% в январе.
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