ВСУ ведут обстрел промзоны Запорожской АЭС
10:05 06.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас обстреливают промышленную зону Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом во вторник сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Вот прям в данный момент идет обстрел Запорожской атомной электростанции, точнее не прямо ее, а промзоны, примерно с семи утра. <…> Наносят удары по промзоне, очень громко, город проснулся именно от раскатов и от прилетов», — сказал он.
Новости
- 11:00 06.12.2022
- Около 45% жителей разрушенных городов в новых регионах России получили тепло — глава ФРТ
- 10:32 06.12.2022
- В Артемовске происходит "жесточайшая мясорубка" - военкор
- 10:20 06.12.2022
- Россия производит крылатые ракеты в условиях западных санкций — NYT
- 10:00 06.12.2022
- Лишь несколько градусов отделяют Европу от отключения электроэнергии - Bloomberg
- 09:32 06.12.2022
- Блинкен утверждает, что создание международного суда по Украине «находится на столе»
- 09:20 06.12.2022
- Оливер Стоун назвал США подлинным виновником событий в Донбассе
- 09:05 06.12.2022
- Российского посла в Оттаве вызвали в МИД Канады из-за его слов о голодоморе
- 09:00 06.12.2022
- Беспилотник атаковал нефтенакопитель в районе аэродрома в Курске
- 22:40 05.12.2022
- Число бездомных беженцев с Украины выросло в Британии на треть за месяц — The Times
- 22:00 05.12.2022
- США уменьшили дальность переданных Украине РСЗО HIMARS — WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать