ВСУ ведут обстрел промзоны Запорожской АЭС

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас обстреливают промышленную зону Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом во вторник сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Вот прям в данный момент идет обстрел Запорожской атомной электростанции, точнее не прямо ее, а промзоны, примерно с семи утра. <…> Наносят удары по промзоне, очень громко, город проснулся именно от раскатов и от прилетов», — сказал он.