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В Артемовске происходит "жесточайшая мясорубка" - военкор

10:32 06.12.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Военкор заявил о «жесточайшей мясорубке» в Артёмовске. Солдаты, сражающиеся там, «не щадят ни себя, ни противника». Силам ВС РФ желательно продвинуться в сторону Невельского и Орловки.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил ведущий Александр Сладков.

«Жесточайшая мясорубка идёт сейчас в районе Артёмовска, и я преклоняюсь перед мужиками, которые там сегодня рубятся. Это люди, которые не щадят ни себя, ни противника. С той стороны тоже жесточайшее сопротивление, подтянулась с херсонского направления подмога противнику. На земле идут серьёзные сражения.

Сегодня мы, конечно, хотели бы продвинуться в сторону Невельского и Орловки. Раньше со стороны Опытного, Водяного шёл огонь по городу, а сегодня артиллерия отошла чуть дальше, и уже бьют из Орловки, из Невельского. Туда нам надо идти. Но это говорит Саша Сладков, не на линии фронта находящийся. Я подчёркиваю, что я понимаю свой статус глашатая с тыловых территорий. Но нам надо туда, для того чтобы перерезать дорогу снабжения на Артёмовск».

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