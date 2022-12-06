В Артемовске происходит "жесточайшая мясорубка" - военкор
10:32 06.12.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Военкор заявил о «жесточайшей мясорубке» в Артёмовске. Солдаты, сражающиеся там, «не щадят ни себя, ни противника». Силам ВС РФ желательно продвинуться в сторону Невельского и Орловки.
Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил ведущий Александр Сладков.
«Жесточайшая мясорубка идёт сейчас в районе Артёмовска, и я преклоняюсь перед мужиками, которые там сегодня рубятся. Это люди, которые не щадят ни себя, ни противника. С той стороны тоже жесточайшее сопротивление, подтянулась с херсонского направления подмога противнику. На земле идут серьёзные сражения.
Сегодня мы, конечно, хотели бы продвинуться в сторону Невельского и Орловки. Раньше со стороны Опытного, Водяного шёл огонь по городу, а сегодня артиллерия отошла чуть дальше, и уже бьют из Орловки, из Невельского. Туда нам надо идти. Но это говорит Саша Сладков, не на линии фронта находящийся. Я подчёркиваю, что я понимаю свой статус глашатая с тыловых территорий. Но нам надо туда, для того чтобы перерезать дорогу снабжения на Артёмовск».
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