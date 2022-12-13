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НОВОСТИ

Трасса М-12 до конца 2024 года будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени — Хуснуллин

16:12 13.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трассу М-12 планируется продлить до Екатеринбурга и до Тюмени в срок до конца декабря 2024 года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«В конце декабря 2024 года мы планируем доехать до Екатеринбурга и от Екатеринбурга до Тюмени. Значит, очень непростая задача», — сказал он.

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