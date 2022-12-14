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В Стамбуле задержаны свыше 40 частных детективов по подозрению в связях с «Моссад» — ТВ

15:00 14.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) совместно с полицией Стамбула задержала в этом городе 44 частных детектива по подозрению в связях с израильской службой разведки «Моссад». Об этом сообщил в среду телеканал «А хабер» со ссылкой на источники в спецслужбах.

По данным следствия, задержанные по заданию израильской разведки следили за палестинцами, собирали информацию в госучреждениях и неправительственных организациях Турции, прикрываясь работой частных детективов. Под стражу взят основатель ассоциации частных детективов Исмаил Етимоглу, отмечает телекомпания.

По факту проведенной операции прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело.

Власти Турции пока не прокомментировали сообщение о задержаниях.

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