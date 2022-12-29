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НОВОСТИ

ВСУ под Северском наращивают свои силы и укрепляют позиции — Марочко

09:32 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ), дислоцирующиеся в районе города Северск в Донецкой Народной Республике, наращивают свои силы и средства, а также занимаются дооборудованием позиций. Об этом ТАСС в четверг сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«Установлено передвижение дополнительной дежурной батареи [ВСУ] в количестве трех единиц 155-мм буксируемых гаубиц M777 в районе населенного пункта Северск. Также выявлено проведение работ по инженерному дооборудованию позиций западнее этого населенного пункта с установкой на них новых огневых средств и бронетехники», — сказал он, ссылаясь на данные, полученные от разведки военного ведомства республики.

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