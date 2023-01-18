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Глава МВД Украины и его первый заместитель погибли при крушении вертолета под Киевом

11:32 18.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович погибли при крушении вертолета под Киевом. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

«В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель, госсекретарь», — сказано в сообщении.

Также стало известно, что в результате падения вертолета в Броварах Киевской области погибли шестнадцать человек, в том числе двое детей. 

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