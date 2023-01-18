Глава МВД Украины и его первый заместитель погибли при крушении вертолета под Киевом
11:32 18.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович погибли при крушении вертолета под Киевом. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.
«В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель, госсекретарь», — сказано в сообщении.
Также стало известно, что в результате падения вертолета в Броварах Киевской области погибли шестнадцать человек, в том числе двое детей.
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