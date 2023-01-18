Глава Евросовета заявил в Европарламенте, что поддерживает поставки танков на Украину

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Евросовета Шарль Мишель поддерживает поставки танков на Украину.

«Мы продолжим нашу военную помощь Украине через Европейский фонд мира. Им срочно нужно больше вооружений, и я лично выступаю за поставку танков Украине», — сказал он в среду, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, которую транслирует пресс-служба Еврокомиссии.