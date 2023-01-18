Глава Евросовета заявил в Европарламенте, что поддерживает поставки танков на Украину
12:05 18.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Евросовета Шарль Мишель поддерживает поставки танков на Украину.
«Мы продолжим нашу военную помощь Украине через Европейский фонд мира. Им срочно нужно больше вооружений, и я лично выступаю за поставку танков Украине», — сказал он в среду, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, которую транслирует пресс-служба Еврокомиссии.
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