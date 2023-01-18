Макрон хотел бы видеть отдельные регионы РФ на конференции европейских государств — Лавров
13:00 18.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организаторы предложенной президентом Франции Эмманюэлем Макроном конференции европейских государств не прочь пригласить к участию отдельные регионы России, которые якобы стремятся сохранить связи с Европой. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.
«Макрон в дополнение к своему проекту европейского политического сообщества выдвинул новую идею созвать конференцию европейских государств, — отметил он. — Не в самой презентации Макрона, но в тех комментариях, которые за ней последовали, оговорено, что на это мероприятие можно пригласить и отдельные регионы РФ, которые стремятся сохранить связи с Европой».
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