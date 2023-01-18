Лавров назвал примитивными слова президента Финляндии о действиях России на Украине

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал примитивным монологом выступление президента Финляндии Саули Ниинистё о действиях России на Украине. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

«Достаточно примитивный монолог, если честно. <…> Мне кажется, историю финны должны помнить хорошо. Они были совсем не невинными жертвами процессов, которые проходили перед Второй мировой войной и после ее начала. Жаль, что все создававшееся в Европе при во многом ведущей роли Финляндии, обрушено в немалой степени усилиями самой Финляндии», — указал Лавров.