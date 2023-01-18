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Мадрид не направит представителей на встречу стран, военно поддерживающих Украину — El Mundo

14:00 18.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Испании не станут направлять своих представителей на организованную США встречу стран, которые поддерживают в военном отношении Украину. Об этом сообщила в среду газета «Мундо».

По ее версии, в пятницу на военной базе Рамштайн в ФРГ по инициативе главы Пентагона Ллойда Остина состоится заседание, в котором примут участие руководители оборонных ведомств нескольких десятков стран, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Тем не менее Испания не станет направлять своих представителей на встречу, уточнила газета.

Во вторник глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес заявил, что правительство сейчас не рассматривает возможность передачи Украине танков Leopard («Леопард»). При этом, как напомнило издание, Испания одной из первых пообещала отправить Киеву эти машины. Тем не менее в августе 2022 года власти заверили, что не могут направить данные танки Украине, поскольку они находятся в плохом состоянии. По версии газеты, в настоящий момент насчитывается около 2 тыс. Leopard 2 в 13 странах мира.

Испания занимается тренировкой украинских военных на своей территории. 13 декабря в королевство уже прибыли примерно 200 человек. Как пишет издание, стоимость этой инициативы сомнительна, учитывая, что солдат обучают на расстоянии более 3,6 тыс. км от Киева основам стрельбы и оказанию первой помощи.

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