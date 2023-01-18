Россия хотела мирно решить ситуацию с Украиной, но ее водили за нос — Путин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сделала все возможное для урегулирования ситуации вокруг Донбасса мирными средствами, но из-за обмана со стороны партнеров это было невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда в среду.

«Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали. <…> Тем не менее мы сделали все возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно», — констатировал Путин.