Пушилин заявил о продвижении штурмовых бригад в Артемовске
15:32 18.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о продвижении российских штурмовых бригад в городе Артемовске (украинское название — Бахмут).
«В Артемовске штурмовые бригады ЧВК „Вагнер“ продолжают бои, ситуация остается достаточно напряженной, но ребята продвигаются», — сказал он в среду в эфире Первого канала.
В районе Артемовска идут ожесточенные бои. Ранее Пушилин сообщал, что российские силы планомерно работают над тем, чтобы отрезать пути снабжения украинской группировки в этом районе и взять ее в клещи. По его словам, взятие под контроль города позволит перейти к освобождению северной части республики. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно сообщали, что командование украинских войск перебрасывает на артемовское направление дополнительные силы, но украинские подразделения там несут существенные потери.
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