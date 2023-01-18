Пушилин заявил о продвижении штурмовых бригад в Артемовске

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о продвижении российских штурмовых бригад в городе Артемовске (украинское название — Бахмут).

«В Артемовске штурмовые бригады ЧВК „Вагнер“ продолжают бои, ситуация остается достаточно напряженной, но ребята продвигаются», — сказал он в среду в эфире Первого канала.

В районе Артемовска идут ожесточенные бои. Ранее Пушилин сообщал, что российские силы планомерно работают над тем, чтобы отрезать пути снабжения украинской группировки в этом районе и взять ее в клещи. По его словам, взятие под контроль города позволит перейти к освобождению северной части республики. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно сообщали, что командование украинских войск перебрасывает на артемовское направление дополнительные силы, но украинские подразделения там несут существенные потери.