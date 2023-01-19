Великобритания поставит Украине дополнительно 600 ракет Brimstone
17:40 19.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Великобритании отправит на Украину 600 ракет Brimstone («Бримстоун») в качестве очередного пакета военной помощи. Об этом в четверг сообщил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, выступая в эстонском городе Тапа.
«Сегодня я могу сказать, что мы собираемся отправить еще 600 ракет Brimstone в зону [военных действий], которые сильно помогут Украине доминировать на поле боя», — сказал глава британского Минобороны при посещении пункта дислоцирования многонационального батальона НАТО в Эстонии под командованием Великобритании. Его выступление транслировал телеканал «Скай ньюс».
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