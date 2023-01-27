Шольца призвали уволить главу МИД после слов о «войне против РФ»

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал отправить в отставку министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок после ее высказываний о том, что «страны Европы ведут войну против России», отметив, что подобным поведением Бербок «ставит под угрозу существование Германии».

«Своим непрофессиональным и развязным поведением министр иностранных дел ФРГ ставит под угрозу существование Германии. Я призываю канцлера использовать свои директивные полномочия и быстро и недвусмысленно заявить правительству РФ, что Германия не находится в состоянии войны с Россией», — приводит в пятницу пресс-служба АдГ слова Хрупаллы. «Он [канцлер ФРГ Олаф Шольц] должен уволить министра иностранных дел Бербок», — констатировал лидер «Альтернативы для Германии».

Во вторник на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге Бербок утверждала, что страны Европы «ведут войну против России, а не друг против друга», и «Германия уже находится в состоянии войны с Россией». Также она призвала европейские государства увеличить помощь Киеву. МИД Германии заявил газете «Бильд» в связи с этим высказыванием, что оказание поддержки Киеву не делает ФРГ стороной конфликта на Украине.