Сбер представил умные колонки SberBoom и SberBoom Mini

20:15

Иллюстрация пресс-службы Сбера

В продаже появились две умные колонки с ассистентами Салют – мощная SberBoom и компактная SberBoom Mini с виртуальными ассистентами Салют.

Обе новинки воспроизводят музыку, развлекают детей и взрослых, помогают управлять разными устройствами умного дома и обеспечивать безопасность. У колонок лаконичный и вместе с тем выразительный дизайн. Они разработаны для Сбера командой компании-партнера SberDevices.

При покупке SberBoom и SberBoom Mini пользователи могут подключить 60 дней подписки СберПрайм всего за 1 рубль, она дает доступ к HiFi-стримингу Звук и другие преимущества.

SberBoom выдает объемный звук 360 градусов мощностью 40 Вт. Инженеры добились высоких аудиохарактеристик благодаря акустической архитектуре устройства и дизайну акустической камеры.

За высокие частоты отвечает твиттер, а 4-дюймовый драйвер низких частот с неодимовым магнитом дополнен специальными динамическими мембранами по бокам – пассивными излучателями. Они помогают расширить диапазон низких частот, который воспроизводит акустическая система. Также в акустической системе устройства применена конструкция из двух рассеивателей, что обеспечивает звук 360 градусов для всего диапазона частот. В итоге пользователь слышит качественное звучание с любой стороны колонки, из любой точки комнаты – без искажений даже на высокой громкости.

В компактной версии новой колонки разработчики применили те же принципы, благодаря чему даже при небольших размерах и мощности 5 Вт SberBoom Mini обеспечивает чистое сбалансированное звучание.

Для особенных случаев, когда нужно полностью погрузиться в музыку, есть продвинутые функции. Мультирум подходит для вечеринок и позволяет синхронно проигрывать музыку на всех акустических устройствах Sber, даже если они стоят в разных комнатах. Стереопара помогает добиться эффекта полного присутствия и объемного стереозвучания. Если в доме две одинаковые колонки, в этом режиме одна будет играть звук левого канала, а другая – правого.

Новинки открывают доступ к богатой аудиотеке HiFi-стриминга Звук. По просьбе пользователя ассистенты Салют найдут и включат подкаст, радио, любимую песню, колыбельную, музыкальную подборку для спорта, вечеринки или любой другой ситуации. SberBoom подходит для прослушивания композиций в HiFi-качестве, которых в Звуке миллионы. Для таких треков используется кодек FLAC, который не удаляет из аудиопотока значимой информации. Музыка звучит так, как была записана – без цифрового сжатия, с мельчайшими нюансами.

Иллюстрация пресс-службы Сбера

Еще один подарок меломанам – бесконечный персонализированный поток музыки. Новая персональная волна, созданная командой Звука с помощью рекомендательных технологий Сбера, включается по голосовому запросу «Салют, лови волну!» или с помощью специальной кнопки на корпусе SberBoom Mini. Содержание волны постоянно подстраивается под предпочтения пользователя – всего лишь надо регулярно оценивать звучащие композиции. Это можно делать голосом – «Салют! Лайк» или «Салют! Мне не нравится» – или при помощи отдельной кнопки с сердцем на SberBoom Mini.

Тем, кто ищет в Звуке что-то конкретное, на помощь приходят виртуальные ассистенты Салют. Они распознают названия композиций на русском и английском языках, помогают включить нужный трек, альбом или плейлист, найти конкретного исполнителя или музыкальный жанр. Более того, ассистенты понимают пользователя, даже когда колонка проигрывает музыку с телефона по Bluetooth – можно голосом остановить и возобновить воспроизведение, переключить трек, настроить громкость и отключить Bluetooth.

Для детей в Звуке есть раздел с образовательными подкастами, сказками, колыбельными и веселыми песенками. Ассистенты Салют тоже помогают занять непосед – поддерживают беседу, отвечают на вопросы по школьной программе, включают микроподкасты об устройстве мира, играют с ребенком и даже помогают ему уснуть под звуки природы. Кстати, ассистенты научились понимать шепот и умеют шепотом отвечать – эта функция пригодится, если нужно дать какие-то поручения, пока ребенок спит.

А чтобы родители ни о чем не переживали, на всех устройствах Sber есть детский режим – его можно активировать голосом или из приложения «Салют». Родители могут ограничить на колонке доступ к контенту 18+.

SberBoom и SberBoom Mini не только развлекают пользователей, но и делают их повседневный быт проще и удобнее. Колонки ставят будильники и таймеры, рассказывают о погоде, предупреждают о пробках и даже помогают контролировать обстановку в доме. Для этого в новинках есть уникальный для российского рынка сервис домашнего комфорта «Детектор шума».

Сервис определяет шумы вокруг колонки, когда пользователя нет дома – плач ребенка, звон разбитого стекла, журчание воды, лай собаки, звук сирены, хлопки. В особом режиме «Любой шум» колонка реагирует на все звуки в помещении, кроме фоновых. Пользователь сам выбирает, на какой звук будет реагировать детектор, вся обработка аудиоданных происходит на самом устройстве. Когда в аудиоданных будет найден выбранный шум, колонка отправит короткий отрезок записи через защищенное облако владельцу. Посторонние не смогут получить к ней доступ. Только владелец колонки может послушать запись и принять меры адекватно ситуации – проигнорировать, вернуться домой или вызвать соответствующие службы.

«Детектор шума» активируется исключительно по команде пользователя «Салют! Включи детектор шума». Все время, пока сервис активен, на колонках горит световая индикация, а остальные функции недоступны. Чтобы снова слушать музыку или говорить с ассистентами, нужно отключить детектор.

С помощью колонок пользователь может управлять бытовыми приборами голосом. Ассистенты в SberBoom и SberBoom Mini понимают даже сложные голосовые запросы вроде «Салют! Закрой шторы и включи свет» или «Салют! Вскипяти чайник и поддерживай температуру 85 градусов». Платформа поддерживает сценарии автоматизации, гибкие настройки таймеров, расписаний, режимов и совместима с умными устройствами 18 брендов-партнеров в 17 категориях. Это лампы, розетки, кондиционеры, обогреватели, датчики, хабы и другие смарт-девайсы.

Умные колонки SberBoom в цвете «Черная материя», а также SberBoom Mini в цветах «Туманный белый», «Синий Нептун», «Безоблачный голубой», «Марсианский красный» и «Звездный желтый» уже можно заказать в официальном интернет-магазине SberDevices. Их стоимость 11990 руб. и 3990 руб. соответственно. С 31 января 2023 года новинки начнут продаваться в фирменных магазинах Сбера SberShop, на маркетплейсах, в магазинах электроники, а также в части отделений Сбербанка. SberBoom в цветах «Туманный белый», «Лунный серый», «Галактический синий» и «Марсианский красный» поступят в продажу позже.

Также на старте продаж покупатели SberBoom и SberBoom Mini получат подарок – умную лампу Sber A60. Со смарт-лампой удобно управлять освещением при помощи голоса. Ее использование может стать первым шагом к обустройству высокотехнологичного умного дома.