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Вице-канцлер ФРГ выступил против поставок немецких истребителей Киеву

13:20 01.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек выступил против поставок немецких истребителей Киеву, тем самым поддержав позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца по данному вопросу. Такое мнение он высказал во вторник вечером в эфире телеканала Цэ-дэ-эф.

«Я не считаю правильным сейчас поставлять истребители [Украине]. И не только в данный момент, а вообще», — отметил Хабек. При этом он уточнил, что с самого начала событий на Украине речь шла о «балансе», направленном на «максимальную поддержку» Киева, так чтобы не позволить Германии, Европе или всему миру быть втянутыми в этот конфликт. «И, конечно, не совсем понятно, где проходит линия», — резюмировал министр.

В то же время Хабек подчеркнул, что в настоящее время необходимо как можно скорее поставить Киеву боевые танки Leopard («Леопард»). «Но не более того», — указал глава Минэкономики ФРГ.

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