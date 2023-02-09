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Путин уверен, что Россия — «лучшая в мире страна», хотя и есть над чем работать

17:00 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин убежден, что лучшая в мире страна — это Россия, хотя и есть над чем работать. Такое мнение он высказал в четверг на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«Я обратил внимание вот на что. Вы, когда сейчас говорили, сказали вот какую фразу. Вы сказали „в других странах лучших в мире“ и дальше пошли по тексту», — обратился президент к одному из участников заседания. «Лучшая в мире страна — это Россия! Надеюсь, что вы оговорились просто. Но правда, нам есть над чем работать», — заявил Путин.

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