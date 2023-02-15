Вице-канцлер ФРГ назвал запоздалым решение о поставках немецких танков Киеву
16:00 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что решение Берлина о поставках Киеву основных боевых танков Leopard («Леопард») является запоздалым. Свою точку зрения он высказал в опубликованном в среду интервью газете «Цайт».
«Приняв решение о поставке танков Leopard 1 („Леопард-1“) и Leopard 2 („Леопард-2“) [Киеву], мы делаем то, что можем сделать в настоящее время. Немного поздно, но, по крайней мере, это произошло сейчас», — сказал Хабек. В то же время он подчеркнул, что необходимо действовать так, чтобы не становиться участником конфликта.
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