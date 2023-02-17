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НОВОСТИ

Масштабное российское наступление уже началось - Зеленский

09:05 17.02.2023 Источник: Газета.Ru

«Масштабное российское наступление» уже началось, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си». «Российские атаки уже происходят с нескольких направлений», — рассказал украинский лидер. Подробностей глава государства не привел.

Как отмечает «Би-би-си», Зеленский полагает, что украинские силы могут продолжать сопротивление до тех пор, пока они не смогут начать контрнаступление.

Зеленский также исключил возможность отказа от каких-либо территорий Украины в рамках возможного мирного соглашения с Россией.

«Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы ослабили бы нас как государство», — заявил Зеленский.  Газета.Ru

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