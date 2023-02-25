Решением мэра Москвы долина притока Яузы реки Лихоборки стала новой особо охраняемой природной территорией

18:20

В Москве будет образована особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения «Ландшафтный заказник «Долина реки Лихоборки». Постановление об этом подписано мэром Сергеем Собяниным. По данным городских властей, в состав природного комплекса включены участки долины реки Лихоборки, где сохранены благоприятные условия для обитания редких видов животных и растений. В речной долине обитают огарь, или красная утка, озерная лягушка, европейский крот. Также тут живут многие обычные городские птицы - синица, лазоревка, воробей, зеленушка, встречаются обыкновенная пустельга, коростель, камышница, белоспинный дятел.

Лихоборка является самым крупным правым притоком Яузы протяженностью примерно 18 км, 14 из которых (почти 80%) протекает на территории Москвы. Планируется, что получение статуса ООПТ даст возможность восстановить и сохранить природный комплекс, а также создать условия для поддержания рекреационного потенциала долины.

С 2012 года в Москве были созданы 45 новых особо охраняемых природных территорий площадью более 2,4 тыс. га, всего в мегаполисе 146 таких территорий общей площадью около 20 тыс. га.