09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления бывшего посла США в России Джона Салливана о планах России по использованию химоружия в зоне спецоперации расцениваются как намерение самих Соединенных Штатов и их пособников провести провокацию с применением токсичных химикатов на Украине. Об этом во вторник на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«22 февраля влиятельная американская неправительственная организация провела конференцию, посвященную событиям на Украине. В ходе этого мероприятия бывший посол США в России Джон Салливан сделал заявление: „Российские войска планируют использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции“. Расцениваем данную информацию как намерение самих Соединенных Штатов и их пособников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов», — сказал Кириллов.